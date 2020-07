Hawaii Five-0 9, NCIS New Orleans 5 e Blue Bloods 9 su Rai2, il 30 luglio maxi serata con il crime action (Di giovedì 30 luglio 2020) Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 vengono raggiunte da Blue Bloods 9 nella serata di giovedì 30 luglio, per qualche ora all'insegna dell'action crime su Rai2. Come vi avevamo annunciato, la serie con Tom Selleck cambia programmazione e slitta dal sabato al giovedì, fino al finale di stagione, previsto il 20 agosto.Si parte dall'episodio 9×21 di Hawaii Five-0, intitolato Scomparsa, di cui vi riportiamo la sinossi:La Five-0 indaga sull’omicidio di un uomo, e il corpo potrebbe nascondere la chiave per risolvere il caso ventennale di una ragazza rapita, il cui padre non ha mai smesso di cercarla.Nel cast ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Hawaii Five Hawaii Five 0 9 – Trama e anticipazioni – Cast completo Breaking Games Hawaii Five-0, NCIS New Orleans e Blue Bloods le puntate di giovedì 30 luglio su Rai 2

Tripletta seriale nel giovedì di Rai 2: Hawaii Five-0, NCIS New Orleans vengono raggiunte dalla nona stagione di Blue Bloods per una serata dal sapore CBS per gli amanti del lotta alla criminalità. Ra ...

Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di v ...

