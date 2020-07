Hamza, il ragazzo che ha denunciato i carabinieri di Piacenza: «Non dormo la notte, ho paura che mi uccidano» (Di giovedì 30 luglio 2020) Lui è Hamza Lyamani, ha 26 anni, è nato in Marocco ed è una delle vittime dei carabinieri di Piacenza, della caserma degli orrori, tra spaccio di droga, falsi arresti e torture ai danni di presunti pusher. Hamza ha trovato il coraggio di denunciare il carabiniere Giuseppe Montella ma, da quel momento, la sua vita è cambiata. «Non dormo più la notte e bevo», spiega al Corriere. Non vive più, ha paura che possano ucciderlo ma è consapevole che non avrebbe più potuto tacere su quelle torture. «Lo vedi il naso? Me l’hanno spaccato due volte. Mi hanno pestato, riempito di botte». Cosa è successo La sua storia comincia nel 2016 quando Hamza viene arrestato ... Leggi su open.online

romi_andrio : RT @Open_gol: Hamza, il ragazzo che ha denunciato i carabinieri di Piacenza: «Non dormo la notte, ho paura che mi uccidano» - Notiziedi_it : Hamza, il ragazzo che ha denunciato i carabinieri di Piacenza: «Non dormo la notte, ho paura che mi uccidano» - Open_gol : Hamza, il ragazzo che ha denunciato i carabinieri di Piacenza: «Non dormo la notte, ho paura che mi uccidano» -