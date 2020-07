Grey’s Anatomy cede Stefania Spampinato a Station 19 e promuove due altri attori in vista della stagione 17 (Di giovedì 30 luglio 2020) Grey’s Anatomy 17 e Station 19 anticipazioni in vista della nuova stagione Piccole grandi rivoluzioni in vista per l’universo condiviso di Grey’s Anatomy e Station 19 prodotti da Shonda Rhimes per ABC e supervisionati in qualità di showrunner da Krista Vernoff. Le due serie tv del giovedì di ABC che torneranno in autunno (appena sarà possibile riprendere a girare) vedranno un attore di Grey’s Anatomy spostarsi in Station 19. Per chi segue la serie dei pompieri di Seattle sarà facile immaginare di chi stiamo parlando. Si tratta infatti di Stefania Spampinato l’attrice italiana che interpreta la sorella di Andrew De Luca, Carina De ... Leggi su dituttounpop

