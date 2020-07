Green Hornet: Kevin Smith al lavoro sulla serie animata (Di giovedì 30 luglio 2020) Kevin Smith ha annunciato di essere impegnato nello sviluppo della serie animata Green Hornet, in collaborazione con Wild Brain. Green Hornet tornerà sugli schermi, questa volta in versione serie animata, ed è Kevin Smith impegnato nello sviluppo del progetto che verrà realizzato in collaborazione con Wild Brain. Il progetto è stato ideato per rivolgersi a un pubblico composto da famiglie e si ispirerà ai fumetti ideati dal produttore. Kevin Smith ha già ideato una serie a fumetti di Green Hornet - Il calabrone verde tratta dalla sceneggiatura che avrebbe dovuto ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #TheGreenHornet: #KevinSmith sta lavorando alla serie animata -