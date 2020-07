Gravina: "Riaprire gli stadi? Ci stiamo lavorando" (Di giovedì 30 luglio 2020) "Un nuovo inizio non oltre i primi di ottobre. Riaprire gli stadi? Ci stiamo lavorando" . Così, il numero uno della Figc Gabriele Gravina , ha risposto a chi gli ha chiesto novità in merito al ... Leggi su corrieredellosport

