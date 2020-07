GP Gran Bretagna, nuovo casco per Norris: è stato disegnato da una bimba di 6 anni (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Non serve essere designer professionisti con anni di carriera alle spalle per disegnare un casco di Formula 1. Eva, bimba di 6 anni, lo ha dimostrato e con Grande creatività ha regalato un nuovo casco al suo eroe, Lando Norris, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della McLaren, giunto a Silverstone per il suo secondo GP di casa, indosserà un casco davvero speciale con dei disegni particolari e qualche piccola imprecisione come la ‘S’ di Norris staccata dal resto del cognome. Ma il risultato è davvero stupefacente. We LOVE this. 🤩@LandoNorris’ helmet for the #BritishGP was designed by Eva, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Alimenti per neonati: in Gran Bretagna la situazione peggiora ilfattoalimentare.it Deutsche Bahn: semestrale negativa. A fine anno perdite a 3,5 mld. Soffre soprattutto Arriva, deprezzata per 1,4 mld

Anche la controllata DB è stata duramente colpita dalla crisi Covid-19, poiché DB Arriva è attiva in paesi con pandemie particolarmente difficili, come la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna. In ...

Formula 1: come vedere il GP di Gran Bretagna in TV

Si sono svolti i primi tre GP (GP d’Austria, GP di Stiria e GP d’Ungheria), il prossimo week end è la volta del GP di Gran Bretagna. Nelle prime giornate si sono imposti i piloti Mercedes ...

