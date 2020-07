GP Gran Bretagna, Helmut Marko: “La Mercedes è in grado di controllare anche il meteo” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Di fronte alla Mercedes e alle sue prestazioni bisogna togliersi il cappello, sembra che siano addirittura in grado di controllare il meteo“. Con una simpatica battuta l’advisor della Red Bull, Helmut Marko, parla così riguardo le previsioni meteo del Gran Premio di Gran Bretagna secondo le quali lungo tutto il weekend non dovrebbe presentarsi il pericolo pioggia. Silverstone sarà una tappa importante per la Red Bull con nuovi aggiornamenti sulla RB16: “Portiamo in pista diverse novità aerodinamiche e siamo fiduciosi sul fatto che ci aiuteranno a rimetterci sulla retta via per quanto concerne i problemi che abbiamo avuto ultimamente – ha spiegato Marko -. La sentenza della Fia? Non ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, GP Gran Bretagna. Verstappen: 'Non mi dispiacerebbe se piovesse a Silverstone' #SkyMotori - repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - sportface2016 : #BritishGP | Helmut #Marko: '#Mercedes è in grado di controllare anche il meteo' - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Formula Uno, Gran Premio di Gran Bretagna: dove vedere la gara in Tv: Quarta tappa del M… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Alimenti per neonati: in Gran Bretagna la situazione peggiora ilfattoalimentare.it F1 | Mercedes irraggiungibile, cosa manca ai suoi avversari?

E si partirà proprio da qui, dalla Gran Bretagna. A questo punto si può ben comprendere come la Freccia d’Argento stia un passo avanti a tutte: è la prima della classe, in tutto e per tutto. Gli ...

Deutsche Bahn: semestrale negativa. A fine anno perdite a 3,5 mld. Soffre soprattutto Arriva, deprezzata per 1,4 mld

Anche la controllata DB è stata duramente colpita dalla crisi Covid-19, poiché DB Arriva è attiva in paesi con pandemie particolarmente difficili, come la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna. In ...

E si partirà proprio da qui, dalla Gran Bretagna. A questo punto si può ben comprendere come la Freccia d’Argento stia un passo avanti a tutte: è la prima della classe, in tutto e per tutto. Gli ...Anche la controllata DB è stata duramente colpita dalla crisi Covid-19, poiché DB Arriva è attiva in paesi con pandemie particolarmente difficili, come la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna. In ...