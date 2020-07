Governo: scontro Pd-Lega sulle commissioni parlamentari, la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura (Di giovedì 30 luglio 2020) Il parlamento approva lo scostamento di Bilancio, poi scoppia il il caos per le elezioni dei presidenti delle commissioni . Al Senato scontro Pd e M5S e la Lega ne approfitta. Alla Camera a fatica la maggioranza si ricompatta a Leggi su corriere

LaStampa : Scontro Piemonte-governo: “Basta migranti” - infoitinterno : Scontro Piemonte-governo: “Basta migranti” - alioscia16 : Scontro Piemonte-governo: “Basta migranti”.. No asinacci , basta Razzismo!! - annaros70527446 : @gadlernertweet Scontro Piemonte-governo: “Basta migranti” Il presidente Cirio: «Altri arrivi metterebbero a rischi… - atestaltasempre : RT @ansia_tw: ??Ecco??VOX España La Nazione deve sapere che c’è una forza disposta allo scontro frontale con il governo colpevole e illegitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo scontro

La Stampa

“Con la richiesta di proroga dello stato di emergenza non vi state occupando della salute degli italiani ma della salute del vostro governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in Aula della Cam ...L’ansia per una nuova ondata di coronavirus ha spinto diversi Paesi europei a prendere provvedimenti nei confronti di quelle Nazioni dove i nuovi focolai non mancano. Tanti i governi che hanno limitat ...