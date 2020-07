Governo: Berlusconi, 'maggioranza non è solida, uniti solo per potere' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - La maggioranza "non è affatto solida, questo credo sia evidente per tutti. Definendola solida da parte di Conte, è solo un modo per darsi coraggio. Non c'è materia sulla quale siano uniti, tranne una: conservare il potere il più a lungo possibile". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a News Mediaset trasmessa da "Studio aperto'. Leggi su liberoquotidiano

berlusconi : La cosa sorprendente è che io ho il 25% di gradimento dopo 12 anni di assenza dal governo e di ridottissima esposiz… - berlusconi : Al Parlamento Europeo e nei contatti con i colleghi leader di governo e di partito mi sono speso molto per contribu… - berlusconi : Il nostro progetto è per un centro-destra unito. Non mi spiego come Matteo Renzi abbia voluto riportare i grillini… - TV7Benevento : Governo: Berlusconi, 'maggioranza non è solida, uniti solo per potere'... - Lellasilvi : RT @SMaurizi: 6. io non so quanti di voi hanno letto questo cablo su come il governo #Berlusconi ha raggirato il presidente #Ciampi sulla g… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Berlusconi Governo: Berlusconi, 'maggioranza non è solida, uniti solo per potere' Metro Come si può credere a un grottesco Lenin e ai suoi due pifferai magici?

Il fatto che tuttora il leader della Lega sulla sanità e sull’Europa sostenga queste posizioni significa che se egli continua a essere il leader del centro-destra, il centro-destra è unfit a governare ...

Giorgia Meloni sarà il primo premier donna d’Italia?

Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...

Il fatto che tuttora il leader della Lega sulla sanità e sull’Europa sostenga queste posizioni significa che se egli continua a essere il leader del centro-destra, il centro-destra è unfit a governare ...Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...