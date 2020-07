Governo: Berlusconi, ‘maggioranza non è solida, uniti solo per potere’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – La maggioranza “non è affatto solida, questo credo sia evidente per tutti. Definendola solida da parte di Conte, è solo un modo per darsi coraggio. Non c’è materia sulla quale siano uniti, tranne una: conservare il potere il più a lungo possibile”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a News Mediaset trasmessa da “Studio aperto’.L'articolo Governo: Berlusconi, ‘maggioranza non è solida, uniti solo per potere’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

