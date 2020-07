Golf – Campionato Nazionale Open: Giulio Castagnara nuovo leader del torneo (Di giovedì 30 luglio 2020) Giulio Castagnara è il nuovo leader con 136 (68 68, -8) colpi dell’81° Campionato Nazionale Open, che si sta svolgendo sul percorso del Golf Nazionale (par 72) di Sutri (VT), la casa del Golf italiano, dove domani prenderà il via la seconda edizione del Campionato Nazionale Open femminile (31 luglio-1 agosto) in cui difenderà il titolo Diana Luna. Con i due eventi è scattata la 14ª edizione dell’Italian Pro Tour. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup, in programma per la prima volta in Italia nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, l’Italian Pro Tour – con la ... Leggi su sportfair

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Hole in one, spettacolo e sorpassi nella seconda giornata dei Campionati Nazionali Open. Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), la Coverciano del green, con un parziale di 68 ...

