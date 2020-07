Gli Stati Uniti fanno rotta verso Marte con Perseverance (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli Stati Uniti fanno rotta verso Marte alla ricerca di tracce di vita umana, presente o passata. Si apre per gli Usa la nuova era dell’esplorazione spaziale Con il primo elicottero extra-terrestre “rover Perseverance” gli Stati Uniti fanno rotta verso Marte alla ricerca di tracce di vita umana, presente o passata. Si apre per gli Usa la nuova era dell’esplorazione spaziale. Per arrivare sul Pianeta rosso, partendo dalla base spaziale Cape Canaveral, ci vorranno sette mesi. Il viaggio di Mars2020 avviene in contemporanea a quello di Tianwen-1, la prima missione interplanetaria della Cina. La missione, chiamata Mars 2020, a bordo di un razzo Atlas ... Leggi su zon

