Gli arabi rinunciano all’acquisto del Newcastle | i motivi

Il Newcastle non avrà una proprietà araba, almeno per la prossima stagione. Il Fondo sovrano dell'arabia Saudita, PCP Capital Partners e Reuben Brothers hanno deciso di ritirarsi dalla trattativa per l'acquisto del club inglese. Il tutto è stato comunicato con una nota ufficiale, riportata da 'Calcioefinanza': "Con profondo apprezzamento per la comunità del Newcastle e per il significato della sua squadra di calcio, siamo giunti alla decisione di ritirare il nostro interesse nell'acquisizione del Newcastle United Football Club. Lo facciamo con rammarico, poiché eravamo entusiasti e totalmente impegnati a investire nella grande città di Newcastle e crediamo che avremmo potuto riportare il club nella posizione che la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli arabi Offerta ritirata: il Newcastle non verrà acquistato dal fondo saudita La Gazzetta dello Sport Rwm, gli assessori Pili e Zedda: "Pronti a salvaguardare i lavoratori"

"Un confronto immediato per scongiurare il rischio di apertura di una procedura di mobilita` per i lavoratori sardi e per consentire all'azienda, in tempi brevi, il riavvio delle attività produttive n ...

David Silva, la Lazio ci crede: 4 milioni per tre anni, l'offerta piace. Il pericolo è il Valencia

Sempre in Spagna si è fatto avanti pure il Betis Siviglia. Anche in patria gli offrono cifre più basse rispetto a quelle americane e arabe, simili a quelle della Lazio, ma a quanto pare Silva vorrebbe ...

