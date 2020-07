Giustizia: Sisto, 'ritorno in commissione separazione carriere per iter rapido' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con lealtà e fair play rispetto a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali chiediamo il ritorno nella stessa commissione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sulla separazione della carriere, fortemente sostenuta dall'Unione delle camere penali. Questo ritorno non può e non deve avere alcun intento dilatorio: l'obiettivo, all'opposto, è ricercare un accordo che riporti il testo in Aula il prima possibile". Lo ha sottolineato intervenendo in Aula alla Camera il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, relatore del provvedimento. "La discussione in Aula -ha proseguito- ci ha consentito di far circolare sia le idee fondamentali di ... Leggi su liberoquotidiano

Giustizia: Sisto, 'ritorno in commissione separazione carriere per iter rapido'

Lo ha sottolineato intervenendo in Aula alla Camera il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, relatore del provvedimento. "La discussione in Aula -ha proseguito- ci ha consentito di far ...

La questione della presidenza della commissione Giustizia ha provocato, nel corso della mattinata, l'accesa contestazione delle opposizioni nell'Aula di Montecitorio e la richiesta formale, da parte ...

