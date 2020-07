Giulia Bongiorno tuona: «Siete parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara» (Di giovedì 30 luglio 2020) L’intervento più incisivo della mattinata a Palazzo Madama l’ha offerto la senatrice della Lega (e avvocato) Giulia Bongiorno. La parlamentare ha parlato in difesa di Salvini – per cui, nel tardo pomeriggio – verrà decisa l’autorizzazione a procedere per il caso Open Arms. Nel suo discorso si è parlato del coinvolgimento dell’intero governo (quello Lega-M5S) su questa vicenda e ha tirato diverse stoccata anche all’attuale esecutivo, sottolineando il comportamento ambiguo (e molto simile a quello contestato all’ex ministro dell’Interno) con la nave Ocean Viking. LEGGI ANCHE > La scaletta di Salvini per il suo discorso al Senato «Il giudizio sulla politica dell’immigrazione del ministro Salvini verrà sottratto alla valutazione della storia e ... Leggi su giornalettismo

