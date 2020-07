Giugliano, Antonio morto di Covid: dal contagio al decesso. Lascia moglie e due figli (Di giovedì 30 luglio 2020) Giugliano. E’ lutto a Giugliano per la morte di Antonio V., 45 anni deceduto nella giornata di ieri a causa del Covid-19. Antonio era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli insieme alla moglie tutt’ora ancora in ospedale ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Il 45enne non soffriva di alcune patologie pregresse. E’ ancora da chiarire … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Laerte11834322 : Antonio Orefice: il nuovo Insigne gioca nel Giugliano -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Antonio Giugliano, Antonio morto di Covid: dal contagio al decesso. Lascia moglie e due figli Teleclubitalia Elezioni Giugliano. Pirozzi e Poziello già in piena campagna elettorale. Denuncia ai carabinieri per il manifesto abusivo sulla candidatura di Maisto

Ad un mese dalla presentazione delle liste, sta per entrare nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali a Giugliano. Il clima già è caldissimo in città con botta e risposte tra i candidat ...

Coronavirus a Napoli e provincia, ultimo caso a Frattamaggiore. Gli altri a Giugliano, Ischia e Cimitile

Torna l’incubo coronavirus a Napoli e provincia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi. L’ultimo a Frattamaggiore. Ad annunciarlo il Sindaco, Marco Antonio Del Prete. Si tratta di una do ...

Ad un mese dalla presentazione delle liste, sta per entrare nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali a Giugliano. Il clima già è caldissimo in città con botta e risposte tra i candidat ...Torna l’incubo coronavirus a Napoli e provincia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi. L’ultimo a Frattamaggiore. Ad annunciarlo il Sindaco, Marco Antonio Del Prete. Si tratta di una do ...