Giudice sportivo, Sarri salta l'ultima di A. Solo ammenda per Nicola (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - Il Giudice sportivo ha squalificato 12 giocatori dopo la penultima giornata di campionato andata in scena ieri sera. Sono Bereszynski , Sampdoria,, Lyanco e Meite , Torino,, Mancini , Roma,, ... Leggi su corrieredellosport

LecceCalcio : Giudice sportivo: Kucka salta #Lecce, Liverani ritrova Rispoli ma perde Paz. Per #Nicola solo multa - - ILOVEPACALCIO : #SerieA: le decisioni del Giudice Sportivo - marinabeccuti : Giudice Sportivo, squalificati Lyanco e Meitè - Torinogranatait : Giudice Sportivo, squalificati Lyanco e Meitè - sportli26181512 : Giudice sportivo, Sarri salta l'ultima di A. Solo ammenda per Nicola: I calciatori fermati per il finale di campion… -