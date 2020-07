Giudice Sportivo, gli squalificati per l’ultima giornata di campionato (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato relativo ai giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato sui giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato. Ecco l’elenco Pjanic (Juve), Mancini (Roma), Sarri (Juve), Ghezzal (Fiorentina), Obiang (Sassuolo), Lyanco e Meité (Torino), Rog (Cagliari), Rebic (Milan), Bereszynski (Sampdoria), Papetti (Brescia), Paz (Lecce). Fuori per un turno, più ammenda da 2.000 euro, l’allenatore del Genoa Davide Nicola: «rispondendo il medesimo, in quanto allontanato al 36° del primo tempo, non essendo stato identificato l’autore della frase offensiva, proveniente dai componenti della panchina ... Leggi su calcionews24

