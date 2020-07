Giro d’Italia 2020, via il 3 ottobre con la Monreale-Palermo (Di venerdì 31 luglio 2020) Tre cronometro individuali (per un totale di 64,7 km), 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà caratterizzeranno il percorso dell`edizione 103 del Giro d`Italia. Saranno 7 gli arrivi in salita. Frazione conclusiva, con una prova contro il tempo, da Cernusco sul Naviglio a Milano che per la 78esima volta ospiterà l`ultima tappa. La Cima Coppi sarà lo Stelvio con i suoi 2.758 metri. La Wine Stage di questa edizione sarà la cronometro del Prosecco Superiore da Conegliano a Valdobbiadene (territorio che dal 2019 è entrato a far parte del patrimonio Unesco). Per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, una tappa partirà all`interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2° Stormo dell`Aeronautica Militare.Un anno importante per la base friulana: nel ... Leggi su ilfogliettone

giroditalia : #SaveTheDate Thursday 30/07/2020 | Giro d’Italia meets Peter Sagan. | #SaveTheDate Giovedì 30/07/2020 | Il Giro d’… - giroditalia : Il Giro d'Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d'Italia incontra il Presidente della… - giroditalia : IL GIRO D'ITALIA SIETE VOI. #GiroDay - infoitsport : Ciclismo, svelato il nuovo percorso del Giro d'Italia: attesa per la partenza da Cervia - infoitsport : Svelate le tappe del Giro d'Italia: due attraverseranno il Trentino. Ecco i dettagli sulla 103esima edizione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Il Giro d'Italia 2020 partirà dalla Sicilia Quotidianodiragusa.it