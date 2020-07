Giro d’Italia 2020, Contador: “Evenepoel tra i favoriti” (Di giovedì 30 luglio 2020) “È un anno in cui i corridori hanno bisogno di fare una squadra per il Giro, una per la Vuelta e uno per il Tour. In questo modo sarà possibile avere più sorprese e spettacolo”. Così Alberto Contador a proposito degli scenari del Giro d’Italia numero 103, che scatterà il 3 ottobre dalla Sicilia con la crono di 15 km da Monreale a Palermo. “Una delle cose più belle di questa corsa è l’incertezza del meteo: non è mai sicuro di trovare sole – ha dichiarato l’ex campione del Giro 2008 e 2015 – certo, la pioggia è più pericolosa ma sicuramente più divertente. Evenepoel? Penso abbia le capacità per far tutto, bisognerà vedere come affronterà la seconda e la terza settimana ... Leggi su sportface

