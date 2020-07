Giro d’Italia 2020, Carapaz: “Abbiamo carte in regola per bissare successo scorso anno” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il mio successo dell’anno passato ha contribuito a incrementare l’importanza del ciclismo nel mio paese, a livello personale ha invece significato molto sotto il livello dell’esperienza nell’affrontare grandi corse”. Così Richard Carapaz nel giorno della presentazione del Giro2020. L’ecuadoregno, campione dell’ultima edizione della Corsa Rosa, ha scritto una pagina importante per la propria nazione. “Negli ultimi mesi contrassegnati dalla pandemia ho aiutato la mia città e diverse associazioni – ha spiegato – nessuno era preparato a una cosa del genere”. Carapaz sa che non sarà facile bissare quanto fatto nel 2019. “Stavolta mi controlleranno in maniera più intensa. Le condizioni ... Leggi su sportface

