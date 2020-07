Giornata mondiale dell’amicizia, le 10 più forti delle serie (Di giovedì 30 luglio 2020) “Si può essere amici per sempre?”. Si chiedevano i Pooh. Aveva dato loro la risposta, qualche anno prima, Dario Baldan Bembo con il suo inno Amico è. Il cantautore sottolineava, infatti, che “l’amico è la cosa che più ce n’è meglio è”. Forse, per questo motivo, nei serial americani (e non solo) di amicizie ce ne sono parecchie. Per questo oggi, Giornata mondiale dell’amicizia, abbiamo stilato una top 10 delle più famose viste in tv. La scelta è stata ardua: prima e dopo Friends, questo tipo di rapporti si sono sprecati. Ce ne sono, però, alcuni rimasti nell’immaginario collettivo. Non si arrabbino i fan di Gossip Girl e di Teen Wolf se non scorgono Serena e Blair o Stiles e Scott. Non se la prendano nemmeno gli appassionati ... Leggi su wired

