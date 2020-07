Giornata mondiale dell’amicizia: gli amici sono esseri speciali. Soprattutto quelli ‘con benefici’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli amici sono degli esseri speciali, persone con le quali si condividono sia i migliori che i peggiori momenti della nostra vita. Ci capiscono, ci supportano e, molto spesso, ci conoscono meglio della nostra famiglia, altre volte ancora diventano la nostra vera famiglia. Per delle persone così importanti non poteva mancare una Giornata celebrativa: il 30 luglio infatti è la “Giornata internazionale dell’amicizia”, proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di dimostrare che l’amicizia tra i popoli e gli individui è in grado di generare iniziative di pace. Etimologicamente, la parola “amico” deriva dal latino amicus che è connesso con ... Leggi su ilfattoquotidiano

ispionline : Il #30luglio è la Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Oltre 100 mila persone nel mondo ne sono vitt… - RadioItalia : Il 30 Luglio si celebra la 'Giornata Mondiale dell'Amicizia' e grazie alla musica si trovano tanti amici! Tagga il… - SkyTG24 : Il 30 luglio è la Giornata internazionale dell'amicizia - MAGICJIMlN : RT @JINW4SABI: oggi giornata mondiale dell'amicizia proprio quando io e imma facciamo tre anni e i bangtanini ci hanno pure regalato questo… - TantoperdireI : FESTE E RICORRENZE: oggi è la giornata mondiale dell’amicizia, festività istituita il 30/07/2011 -