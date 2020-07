Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani: in Campania dati preoccupanti (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“L’infanzia è a rischio! Non più bambini, non esseri umani, ma veicoli – diventano strumenti – a beneficio del più forte. Spesso convinti da una promessa di benessere, una prigione mascherata. Si tratta di una maglia intricata che stringe e costringe i genitori – il bisognoso – a continuare pur di sopravvivere. Tutto questo è molto più vicino a noi di quanto sembri: il numero di minori in povertà in Campania è in aumento; la frattura creatasi non resta esclusivamente economica, ma si lega inevitabilmente alle scarse opportunità pedagogiche”. E’ il messaggio lanciato, attraverso un video visibile al link https://youtu.be/XUSBibZYnmA, dalla cooperativa Sociale Eco ... Leggi su anteprima24

