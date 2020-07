Gino Abbate annuncia addio alla Gesesa: “Dimissioni il giorno della candidatura” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il giorno in cui verrà ufficializzato la mia candidatura lascerò la presidenza della Gesesa”. Sono queste le parole di Gino Abbate, presidente – appunto – della Gesesa e in corsa per un posto da consigliere regionale nella fila di “Noi Campani”, il movimento politico del sindaco di Benevento Clemente Mastella. La dichiarazione di Abbate, che verosimilmente dovrebbe dimettersi dalla presidenza della Gesesa il 19 agosto, sono arrivate durante l’evento di presentazione dei candidati sanniti di “Noi Campani” all’Università Giustino Fortunato. L'articolo ... Leggi su anteprima24

