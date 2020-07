Giannini horror: “C’è un ordine mondiale da tutelare. Salvini era una minaccia”. Sallusti lo demolisce (video) (Di giovedì 30 luglio 2020) Fanno ancora accapponare la pelle le parole di Massimo Giannini a In Onda. Che il direttore di un quotato quotidiano direttore cime La Stampa, affermi con naturalezza che Matteo Salvini è stato fermato in Italia e all’estero per difendere “un ordine costituito“, “un ordine mondiale” quello di élite e tecnocrati è gravissimo. Gravissimo nella sua noncurante accettazione che tutto vada bene così. Insomma, Giannini si è prodotto in una negazione della democrazia. Cosa che sembra di condividere, di ritenere corretta. E’ l’ordine mondiale, bellezza. E contro l’ex firma di Repubblica, sul Giornale, replica Alessandro Sallusti: ... Leggi su secoloditalia

giantico : @riktroiani Giannini è convinto di vivere in un film di fantascienza horror dove hanno clonato il suo e altri cerve… -

