Gerry Scotti clamorosa accusa vip: «Licenziato senza motivo, adesso spieghi perché», è polemica (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Valerio Pino ha fatto parte anche del corpo di ballo de La Corrida, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Quell’esperienza come ballerino però non si dimostrò per nulla positiva. L’artista, infatti, ha affermato di essere stato Licenziato subito dopo la prima puntata senza un valido motivo. Ora, dopo anni, durante un’intervista al settimanale Nuovo, Valerio Pino è tornato sull’argomento e ha pensato bene di chiedere delle spiegazioni direttamente a Gerry Scotti. Inoltre, il ballerino vorrebbe un confronto non solo con Gerry, ma anche con la vedova di Corrado e con l’intera produzione. L’accusa nei ... Leggi su urbanpost

Il ragazzo, anni dopo, è stato preso anche nel corpo di ballo de La Corrida di Gerry Scotti. Un'esperienza terminata quasi subito, come ha spiegato lui stesso al settimanale Nuovo: "Dopo la prima ...

