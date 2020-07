Georgina insieme a Cr7 e ai bambini: il lato B non sfugge ai followers (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) In Italia il caldo aumenta, probabilmente stiamo vivendo i giorni più torridi dell’anno con temperature anche oltre quaranta gradi. E allora, per chi può, si va a mare: Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo e i bambini non fanno eccezione, come testimoniato dalle FOTO pubblicate su Instagram. Ma nell’ultimo scatto non sfugge ai follower il lato B di Georgina che di certo non passa osservato. Visualizza questo post su Instagram Lo que está destinado a suceder, siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa de manifestarse. 🌅 ❤️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@Georginagio) in data: 29 Lug 2020 alle ore ... Leggi su sportface

E allora, per chi può, si va a mare: Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo e i bambini non fanno eccezione, come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram. Ma nell’ultimo scatto non sfugge ai ...

