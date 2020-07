Gattuso dà fiducia a Lozano. Il Napoli toglie il messicano dal mercato (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il Napoli ha tolto dal mercato Hirving Lozano. A meno che non arrivino, naturalmente, clamorose offerte. Gattuso ha confermato al messicano la sua fiducia. Scrive il portale: “Il messicano oggi compie 25 anni e nelle scorse ore si è regalato la fiducia di Gattuso. Nonostante il minutaggio scarso anche post-lockdown, anche in un colloquio con l’entourage capitanato da Mino Raiola, è stata confermata la fiducia per la prossima stagione: il tecnico azzurro ha apprezzato l’impegno in allenamento ed ha garantito all’attaccante uno spazio importante nella prossima stagione”. L'articolo Gattuso dà ... Leggi su ilnapolista

