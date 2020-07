Gabriele Salvatores, i film migliori e dove vederli (Di giovedì 30 luglio 2020) Cifra tonda per Gabriele Salvatores, che compie 70 anni il 30 luglio. Nato a Napoli il 30 luglio del 1950, ha esordito alla regia con il suo primo lungometraggio nel 1983 con Sogno di una notte d’estate, ispirato all’opera shakespeariana. Quattro anni dopo il regista torna dietro la macchina da presa per Kamikazen: ultima notte a Milano (1987), sulle disavventure di un gruppo di comici da cabaret. Dopo aver fondato la Colorado film (nell'86) con Diego Abatantuono e Maurizio Totti, tre anni dopo gira Marrakech Express, primo capitolo della “trilogia della fuga”, che comprende la pellicola Mediterraneo, con cui nel'92 ha vinto l'Oscar come Miglior film straniero. Regista e, spesso, sceneggiatore, Salvatores ha diretto molti adattamenti di romanzi italiani (tanti) e ... Leggi su gqitalia

