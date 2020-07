Furti in appartamento: consigli della Polizia per proteggere la casa durante le ferie (Di giovedì 30 luglio 2020) Esempio i assenza per brevi periodi: Lascia qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. Ci sono in commercio anche spine con timer per programmare accensione e spegnimento di una lampada. Periodo più lungo: evita di pubblicare su social i tuoi programmi di viaggio Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Furti appartamento I consigli della polizia per prevenire i furti in appartamento LA NAZIONE Sanremo, ruba moto durante il periodo di affidamento in prova: arrestato pluripregiudicato

notato il mezzo parcheggiato mentre rientrava a casa, se ne era impossessato senza alcuna esitazione per poi cederlo, dopo pochi minuti ad altre persone, rimaste sconosciute, verosimilmente da lui ...

Forlì, furto violento in casa: arrestato 41enne

L’uomo era stato sorpreso dalla padrona di casa mentre stava compiendo un furto nell’abitazione e l’aveva spintonata per guadagnarsi la fuga. Dalla descrizione dell’uomo i militari erano riusciti a ...

