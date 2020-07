Funerali Lewis, presenti Obama, Bush e Clinton. Assente Trump (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton saranno presenti alle esequie di John Lewis a Atlanta. Ci sarà anche Biden, Assente Trump. STATI UNITI – E’ tutto pronto a Atlanta per i Funerali di John Lewis. L’ex deputato, icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani, è scomparso lo scorso 17 luglio all’età di 80 anni. presenti gli ex presidenti Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno annunciato la loro presenza alle esequie. Al predecessore di Trump sarà affidata l’eulogia. Trump grande Assente A ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Usa: Obama, Bush e Clinton a funerali di Lewis - Adnkronos : Oggi i funerali di #JohnLewis: ci saranno #Obama, #Clinton e #Bush - thonyromano : RT @peterkama: Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funerali dell'e… - peterkama : Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funera… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Oggi i funerali di #JohnLewis: ci saranno #Obama, #Clinton e #Bush -