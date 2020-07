Fregene, Montino: ‘Terminato il ripascimento della spiaggia, solo 10 giorni di Lavoro’ (Di giovedì 30 luglio 2020) “Oggi si sono chiusi gli interventi per il ripascimento della spiaggia di Fregene duramente colpita dall’erosione nei mesi scorsi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le due draghe che nei giorni scorsi hanno portato circa 30 mila metri cubi di sabbia – spiega – adesso non ci sono più e la spiaggia ha ritrovato un aspetto che consente ai balneari lo svolgimento delle proprie attività. Il costo totale dei lavori, effettuati grazie al finanziamento regionale, è stato in tutto di 348 mila euro. “La delibera regionale che ha previsto lo stanziamento per l’intervento risale allo scorso 17 marzo, la delibera di variazione di bilancio del Comune di Fiumicino è del 9 giugno. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Fiumicino – “Nel giro di tre giorni circa i lavori di ripascimento a Fregene sud termineranno”. A darne notizia è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, attraverso un post di Facebook. “Si sta effe ...

Fregene, allarme dei residenti: «Movida senza freni, abbiamo paura»

Atti vandalici, gomme squarciate, sdraio date alle fiamme, minacce, urla, caos e risse. La movida notturna a Fregene è senza freni e l’allarme tra i residenti alle stelle. «Abbiamo paura a uscire la s ...

Fiumicino – "Nel giro di tre giorni circa i lavori di ripascimento a Fregene sud termineranno". A darne notizia è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, attraverso un post di Facebook. "Si sta effe ...