Francia | rivoluzione diritti tv | la Ligue 1 su Netflix

Dalla prossima stagione, che inizierà il 21 agosto con l'anticipo tra Marsiglia e Saint Etienne, la Ligue 1 incasserà 1,1 miliardi di euro a stagione in diritti tv, fino al 2024. E il campionato ...

E il campionato francese sta diventando anche un laboratorio per il futuro delle trasmissione delle partite. Secondo l'Equipe, infatti, Mediapro ha concluso un accordo con Netflix per allargare più ...

Pankraz Vorster, l’ultimo Principe-Abate

Oggi Andreas Massacra ci parla di una figura molto singolare, Pankraz Vorster, ultimo principe-abate di San Gallo, in Svizzera: un personaggio la cui parabola racconta molto dell’Europa in bilico tra ...

