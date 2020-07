Francia, intesa Mediapro-Netflix: calcio e serie tv a 30 euro (Di giovedì 30 luglio 2020) Accordo Mediapro Netflix – Il gruppo spagnolo Mediapro e la piattaforma di streaming Netflix avrebbero raggiunto un accordo per la creazione di un’offerta congiunta per i consumatori, che unisce l’offerta di film e serie tv al nuovo canale calcistico francese Telefoot. L’accordo – riporta L’Equipe – vedrà Mediapro offrire agli abbonati di Téléfoot la possibilità … L'articolo è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Accordo Mediapro Netflix – Il gruppo spagnolo Mediapro e la piattaforma di streaming Netflix avrebbero raggiunto un accordo per la creazione di un'offerta congiunta per i consumatori, che unisce ...