Franca Valeri e le sue donne (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 31 luglio del 1920 nasceva a Milano Franco Valeri. Per il centenario dell'artista riproponiamo l'articolo che scrisse Stefano Di Michele il 18 aprile del 2009. Alla fine dell’articolo quest’annotazione sarebbe stata bene. All’inizio, sta benissimo. Perciò: Franca Valeri è un genio. E se l’occ Leggi su ilfoglio

dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - ilfoglio_it : #FrancaValeri è un genio. Una grande attrice e una grande scrittrice. Le sue donne sono ancora e sempre tra noi. L'… - ilfoglio_it : Il 31 luglio è il compleanno di Franca Valeri: i cento anni di un genio. Il debutto in radio, il cinema (è stata l'… - RovereLorenzo : RT @ilfoglio_it: Il 31 luglio è il compleanno di Franca Valeri: i cento anni di un genio. Il debutto in radio, il cinema (è stata l'unica i… - nino_giovanni : RT @ilfoglio_it: Franca Valeri continua a essere un esempio contro certe scritture femminili con la lacrima in tasca - di Mariarosa Mancuso… -