Franca Valeri compie 100 anni, auguri alla ‘Signorina snob’ (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Attrice di teatro e cinema, sceneggiatrice, regista di opere liriche, scrittrice, in due parole Franca Valeri. Carismatica, moderna, arguta, un’artista a tuttotondo, che il 31 luglio festeggia 100 anni. Nel corso della sua straordinaria carriera e’ stata diretta da registi importanti (Lattuada, Fellini, Risi, Monicelli, Steno, solo per citarne alcuni) e affiancata da grandi interpreti, tra cui Alberto Sordi, con il quale ha piu’ volte collaborato (come ne ‘Il Vedovo’ dove lo ribattezzo’ con l’indimenticabile appellativo di ‘Cretinetti’). Talentuosa caratterista, dotata di un’ironia pungente, ha dato vita a personaggi che hanno rivoluzionato la figura femminile del dopoguerra: tra questi la milanese ‘Signorina Snob‘ e la popolana romana ‘Sora Cecioni‘, nati in radio e consacrati dal piccolo schermo. Leggi su dire

dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - ilfoglio_it : #FrancaValeri è un genio. Una grande attrice e una grande scrittrice. Le sue donne sono ancora e sempre tra noi. L'… - ilfoglio_it : Il 31 luglio è il compleanno di Franca Valeri: i cento anni di un genio. Il debutto in radio, il cinema (è stata l'… - Mariara22504898 : RT @dariabig: Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - Simona_Ti : RT @dariabig: Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. -