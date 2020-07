FOTO | Mattarella a Bologna per i 40 anni del 2 agosto: “Dolore, ricordo e impegno per la verità”. La visita al museo di Ustica (Di giovedì 30 luglio 2020) BOLOGNA – “Partecipare al dolore, ripetere il dovere della memoria e ribadire l’impegno per la verità. Per questo sono qui, questo è il significato della corona di fiori davanti alla lapide e dell’incontro in questo luogo che raccoglie la memoria di quanto avvenuto”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bologna per ricordare la strage del 2 agosto parlando in stazione dove ha reso omaggio alla lapide che ricorda i caduti nella sala d’aspetto dove esplose la bomba nel 1980. Leggi su dire

