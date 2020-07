Formula1 – Classifiche: Hamilton e Mercedes sempre più leader. La McLaren è rinata (Di giovedì 30 luglio 2020) CLASSIFICA PILOTI POS DRIVER NAZ CAR PTS 1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 63 2 Valtteri Bottas FIN Mercedes 58 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 33 4 Lando Norris GBR McLaren RENAULT 26 5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 22 6 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT Mercedes 22 7 Charles Leclerc MON FERRARI 18 8 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT Mercedes 18 9 Carlos Sainz ESP McLaren RENAULT 15 10 Sebastian Vettel GER FERRARI 9 11 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 8 12 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 6 13 Esteban Ocon FRA RENAULT 4 14 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 15 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 1 16 Kevin Magnussen DEN HAAS ... Leggi su giornal

La campagna della Mercedes contro il razzismo, cominciata in Formula 1, prosegue anche su altre piste. A riprova che il messaggio reiteratamente lanciato da Lewis Hamilton è stato non solo recepito, m ...Tutti già in pista. Dopo tre gare disputate, due in Austria la terza a Budapest e una settimana di sosta virtuale si riprende con due prove consecutive nel circuito di casa dei team inglesi. Compito d ...