Formula 1 – Verstappen sincero: “spero di essere a mezzo secondo dalle Mercedes. Record di papà? Non mi interessa” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Quello di Silverstone sarà il 106° Gp, come il Record di mio padre? Credo che a lui non freghi nulla e nemmeno a me“. Il solito Max Verstappen! Il talento della Red Bull esordisce così nella conferenza stampa che precede il weekend di Silverstone. Verstappen si concentra poi sulle difficoltà della Red Bull e sul gap con la Mercedes: “difficoltà Red Bull? Ogni macchina devi protarla al limite. Il problema è quando diventano imprevedibili, lì è complicato. Domenica in gara il bilanciamento mi ha reso contento, ma la macchina è un po’ lenta al momento. ‘Anomalie aerodinamiche’? Abbiamo portato dei pezzi nuovi per capire dove si potrà migliorare, non è qualcosa che si potrà risolvere da una settimana ... Leggi su sportfair

