Formula 1 – Sergio Perez positivo al Coronavirus: il pilota della Racing Point salta Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel pomeriggio Sergio Perez non ha preso parte alla canonica conferenz stampa dei piloti di Formula 1 che anticipa il weekend di gara, in questo caso a Silverstone. Il pilota della Racing Point aveva prodotto un test di positività al Coronavirus dall’esito ‘non conclusivo’, sottoponendosi ad un successivo esame. Senza di esso non si può correre, come stabilito dal protocollo della F1. L’esito è arrivato in serata ed è rende reale la peggiore delle ipotesi: Sergio Perez è positivo al Coronavirus. La notizia è stata ufficializzata dalla FIA attraverso un comunicato. La ... Leggi su sportfair

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - Gazzetta_it : Sergio Perez, test al #Covid19 incerto: è in auto-isolamento - irenefrancesco : francesco sergio perez positivo al coronavirus primo pilota in formula 1 - 573f4n0 : RT @SkyTG24: Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone -