Formula 1, Perez è positivo al Covid-19. Salta il GP di Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) Emerge un caso di positività per quanto riguarda il mondo della Formula1, infatti il pilota della Racing Point, Sergio Perez è risultato positivo al Covid- 19. IL CASOcaption id="attachment 999591" align="alignnone" width="1024" BUDAPEST, HUNGARY - JULY 17: Sergio Perez of Mexico and Racing Point looks on during practice for the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 17, 2020 in Budapest, Hungary. (Photo by Peter Fox/Getty Images)/captionNei giorni scorsi, Perez era stato sottoposto ad un primo tampone, che aveva dato esito dubbioso. Dopo il tampone infatti il pilota si era messo in auto-isolamento per salvaguardare la salute di compagni e staff, non presentandosi chiaramente alla classica conferenza di presentazione del Gran Premio

