Formula 1 – Grosjean fa chiarezza: “non sono razzista, ho parlato con Hamilton e ci siamo chiariti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Nei giorni scorsi Romain Grosjean, pilota Haas e direttore dell’associazione piloti, ha dichiarato che i piloti di F1 non devono inginocchiarsi ad ogni gara per supportare la lotta al razzismo, poichè lo hanno già fatto nella gara inaugurale. Tale esternazione non ha fatto piacere ad Hamilton che non ha mancato di farglielo notare. Dal polverone che si è creato, attraverso i social, sono arrivate diverse accuse di razzismo nei confronti di Grosjean. Pool/Getty ImagesIl pilota della Haas ha fatto chiarezza in conferenza stampa spiegando di aver parlato al telefono con Hamilton: “è stata una bella chiacchierata con Lewis. Ho detto che mi dispiaceva, forse l’ho fatto nel modo sbagliato, ma sentivo di doverlo fare in quel ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1 | #Grosjean-#Hamilton: chiarimento sui messaggi anti-razzismo dopo l'Ungheria #BritishGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Haas alle prese con i limiti della PU #Ferrari - FormulaPassion : #F1 | #Haas alle prese con i limiti della PU #Ferrari - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | I piloti della #Haas fissano l'obiettivo #BritishGP - FormulaPassion : #F1 | I piloti della #Haas fissano l'obiettivo #BritishGP -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Grosjean Grosjean-Hamilton: chiarimento sui messaggi anti-razzismo FormulaPassion.it D’Ambrosio ha sposato Eleonora d’Asburgo, arciduchessa d’Austria

D’Ambrosio di anni ne ha 34 ed è belga, di chiare origini italiane, il nonno è emigrato da Napoli. Nel 2011 Jerome ha corso in Formula 1 con la Virgin, senza ottenere punti, e lo si è visto in pista a ...

F1 | Haas, Magnussen e Grosjean sicuri: “Meteo e downforce fondamentali a Silverstone”

La Haas si prepara a tornare in pista dopo una settimana di pausa: l’azione riprende a Silverstone, per il primo dei due appuntamenti sul circuito britannico. Durante i primi tre weekend stagionali, l ...

D’Ambrosio di anni ne ha 34 ed è belga, di chiare origini italiane, il nonno è emigrato da Napoli. Nel 2011 Jerome ha corso in Formula 1 con la Virgin, senza ottenere punti, e lo si è visto in pista a ...La Haas si prepara a tornare in pista dopo una settimana di pausa: l’azione riprende a Silverstone, per il primo dei due appuntamenti sul circuito britannico. Durante i primi tre weekend stagionali, l ...