Flowdron | parte la campagna di crowdfunding per l' app dedicata ai Droni

(Roma, 30 luglio 2020) - Roma, 30 Luglio 2020. Il 24 di agosto 2020 partirà la campagna di crowdfunding per investire nella startup innovativa Cos'è Flowdron La Flowdron S.r.l. è una startup il cui obiettivo è quello di unire la richiesta, sempre crescente, di coloro che hanno la necessità di utilizzare un drone, con l'offerta di chi ha TUTTE le qualifiche per pilotarlo. Chiunque ne abbia a disposizione uno e ed abbia conseguito l'attestato di volo rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, così come vuole la normativa vigente, potrà scaricare l'apposita app Flowdron da Google Play o App Store, inserire i propri dati e registrarsi. In questo modo agli utenti interessati viene offerta la possibilità di usufruire di Droni ...

