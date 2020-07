Flavio Briatore, la nuova fiamma sarebbe una giovane influecer: ecco di chi si tratta! (Foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci è in attesa di entrare nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, e trascorre l’estate insieme a Daniele Scardina, Flavio Briatore trascorre la sua estate dividendosi tra la Sardegna, le vacanze con il figlio e la sua attività di imprenditore. Ed è proprio in Sardegna che Flavio è stato paparazzato con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, dopo la brusca conclusione del flirt con la giovane Benedetta Bosi. La ragazza in questione si chiama Maria Ludovica Campana ed è una giovane imprenditrice e influencer, laureata all’Istituto Marangoni di Milano e con alle spalle una collaborazione con il brand di costumi Botanical Beach Babes. Di seguito ... Leggi su isaechia

GeaPilato : RT @carlakak: La sporcizia interiore di Flavio Briatore???? supera l'immaginazione; proprietario di un noto locale in Sardegna sentenzia che:… - MondoTV241 : Flavio Briatore con la sua nuova fiamma in vacanza #FlavioBriatore - andal68 : RT @Alex_110958: Ma davvero una 24enne può arrivare a questo? La differenza con una che lo fa per mestiere è solo il prezzo. - pvsassone : RT @AntonioNbo15: Briatore 70 anni... lei 24. È proprio vero, l'amore non ha età. E non mi venite a dire che Briatore l'abbia fatto per i s… - Ale_Palese : RT @AntonioNbo15: Briatore 70 anni... lei 24. È proprio vero, l'amore non ha età. E non mi venite a dire che Briatore l'abbia fatto per i s… -

