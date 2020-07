Flavio Briatore fa le vacanze in Sardegna con Maria Ludovica Campana: è nato un amore? (Di giovedì 30 luglio 2020) Maria Ludovica Campana, imprenditrice e modella, sembra essere la nuova fiamma di Flavio Briatore. Ventiquattrenne, diplomata all’Istituto Marangoni di Milano e diventata stilista per un suo proprio marchio di costumi, e si dice abbia «stregato» l’imprenditore settantenne. I due si sarebbero conosciuti durante una cena a Porto Cervo, in Sardegna, e tale sarebbe stata l’alchimia da aver prodotto una sorta di colpo di fulmine. Briatore e la Campana, che Chi ha paparazzato al largo delle acque sarde, sdraiati sullo yacht del magnate, si sarebbero innamorati l’uno dell’altra, diventando inseparabili. Leggi su vanityfair

