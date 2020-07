Fiumicino, prorogato il limite delle iscrizioni al trasporto scolastico: ecco quando (Di giovedì 30 luglio 2020) Al fine di rendere più semplici agli utenti l’utilizzo della piattaforma online, il comune di Fiumicino ha deciso di prorogare il limite ultimo per presentare le domande di iscrizione al trasporto scolastico. Quest’ultimo è fissato per il 4 agosto alle ore 18. Invece la riapertura delle iscrizioni per le istanze tardive ha la data del 10 settembre mentre la presentazione dell’Isee per le tariffe agevolate si potrà effettuare fino al 30 settembre. Le restanti direttive contenute nell’avviso pubblico dello scorso 3 luglio sono invariate. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

