Fisco: Consulenti lavoro, approfondimento su accertamento con adesione (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Labitalia) - Il decreto legge n. 34/2019, convertito in legge n.58/2019 è intervenuto sul procedimento relativo agli avvisi di accertamento, emessi a decorrere dal 1° luglio 2020 e riferiti all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi, con la finalità di ridurre il contenzioso giudiziale e favorire gli accertamenti con adesione. In particolare, la norma prevede che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, notifichi un invito a comparire per l'avvio del procedimento prima di emettere un avviso di accertamento. Nell'approfondimento del 30 luglio 2020, 'accertamento con adesione: l'obbligo di invito al contraddittorio', la ... Leggi su liberoquotidiano

La Cig Covid, ovvero l'ammortizzatore sociale attivato in questi mesi di pandemia per tutti i lavoratori di qualsiasi settore e completamente a carico dello Stato, verrà prorogata per altre 18 settima ...

Quando scatta la segnalazione per bonifico sospetto? Il caso Fontana e del compagno di Rocco Casalino

Per quanto riguarda il caso Fontana, ossia quello dei cosiddetti “camici lombardi”, la questione è ben complessa e, in questo articolo, ci limitiamo a dire che gli accertamenti sarebbero scattati a se ...

