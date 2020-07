Firenze: 22enne accoltellato alle Cascine. Lasciato ferito alla tramvia (Di giovedì 30 luglio 2020) Il giovane, originario del Gambia, è stato giudicato guaribile in 20 giorni per le lesioni che gli sono state riscontrate a collo, testa e torace Leggi su firenzepost

