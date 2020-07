Fiorentina, Iachini: «Sono molto affezionato a Firenze» (Di giovedì 30 luglio 2020) Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della sua conferma alla Fiorentina Giuseppe Iachini è stato ufficialmente confermato dalla Fiorentina come allenatore della squadra anche per la prossima stagione. Il tecnico viola, all’uscita dal centro sportivo fiorentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it. «Sono molto affezionato a Firenze e Sono contento. Adesso pensiamo alla Spal, poi parlerò in conferenza stampa. Un saluto affettuoso ai tifosi, cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Faremo il massimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

